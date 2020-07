Bruna Marquezine explica ciúmes em seus relacionamentos: - Se o meu parceiro não está sendo legal, viro uma das minhas piores versões

18/07/2020 | 11:11



Bruna Marquezine assumiu o canal do YouTube de Giovanna Ewbank neste sábado, dia 18! E o seu vídeo de estreia foi no quadro Suposições Sobre Mim, onde o artista responde se um internauta acertou ou não alguns traços sobre a sua personalidade. Primeiro, a atriz de 24 anos de idade confessou que se considera uma jovem madura.

- Eu me considero madura. Não sei se sou a pessoa certa para dizer isso, mas eu escuto isso bastante. Está muito relacionado a conviver com pessoas mais velhas desde muito cedo, e ao trabalho, também. Ter muitas responsabilidades desde muito cedo me trouxe uma maturidade. Eu preferia estar com os adultos do que com as crianças.

Ela também assumiu que é uma ótima amiga.

- Sou uma amiga muito leal, muito dedicada. Meus amigos sabem que podem contar comigo para tudo.

A artista ainda fez questão de dizer que é debochada!

- Amo um deboche! Eu vivo para debochar, brincou.

Bruna até explicou como lida com o ciúmes em seus relacionamentos.

- Eu não sou ciumenta... O ciúmes está diretamente ligado à insegurança. Então eu, em um relacionamento tranquilo, leve e saudável, não sou. Até porque eu busco diariamente me conhecer. Acho que o autoconhecimento nesse processo está muito ligado a se sentir bem com quem você é, se sentir segura. Todo mundo tem um ciumezinho... Mas eu não sou ciumenta, não. Eu sei administrar isso bem dentro de mim. Mas, obviamente que em um relacionamento onde o meu parceiro não está sendo legal, e está me dando motivo, aí eu sou ciumenta. Aí eu viro uma das minhas piores versões. Eu não trabalho bem me sentindo insegura. Hoje eu já sei disso, então eu rapidinho já meto o pé. Porque daí não vale a pena, né, se você não está se sentindo bem com quem você é.

Sincera, a atriz também admitiu ser um pouco dramática.

- Eu acho que eu sou meio dramática às vezes. Leonina, atriz... então às vezes eu faço um drama.

E até revelou que descobriu uma paixão por cozinhar nesta quarentena! Demais, não acha?