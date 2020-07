Claudia Rodrigues agradece após receber alta de hospital

18/07/2020 | 10:10



Claudia Rodrigues aproveitou a última sexta-feira, dia 17, para agradecer ao apoio que recebeu após ter sido internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última segunda-feira, dia 13. Como você viu, a humorista, de 49 anos de idade, sofreu uma queda em casa e acabou fraturando uma costela e uma vértebra. Claudia, que sofre com esclerose múltipla desde 2000, já recebeu alta.

Voltando para casa com a empresária @adrianebonatooficial, saindo do Einstein hoje, e gostaria de agradecer às orações feitas para mim! Estou muiiiiiito feliz. Gratidão. Obrigada a Deus e todos os fãs, familiares e amigos, escreveu a atriz no Instagram.

Este ano, Claudia já havia sido internada no mesmo hospital, após também ter sofrido uma queda.