Bruno Gagliasso revela que deu o primeiro banho do filho recém-nascido, Zyan

18/07/2020 | 10:10



Bruno Gagliasso compartilhou uma notícia fofíssima com os seus seguidores do Twitter na última sexta-feira, dia 17. O ator revelou que foi ele o responsável por dar o primeiro banho da vida do filho recém-nascido, Zyan, que veio ao mundo no dia 8 de julho. O bebê é fruto do relacionamento do artista com a apresentadora Giovanna Ewbank.

Vocês estão prontos para comemorar comigo essa notícia? Primeiro banho dado pelo papai, escreveu o artista na rede social.

Os seguidores de Bruno comemoraram bastante essa nova conquista. O ator respondeu a alguns fãs, dizendo qual foi a sua sensação ao dar o banho no filho.

Só chorei, confessou.

Ele também explicou que Zyan não chegou a tomar banho na maternidade.

Não podia! Tinha que esperar uns dias para dar banho, mas o primeiro foi meu, SIM, esclareceu, orgulhoso.

Para mostrar que é mesmo um pai babão, Bruno ainda compartilhou um clique amoroso com o filho do meio, Bless, de cinco anos de idade.

Meu melhor amigo é o melhor ciclista da região (e eu sou o ninja!), escreveu o artista na legenda.

Ele e Giovanna também são pais de Titi, de sete anos de idade.