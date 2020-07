Grande ABC reúne 301 postos de trabalho

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



20/07/2020 | 00:05



A oferta de vagas no Grande ABC tem crescido a cada semana desde o dia 22 de junho, quando havia 216 oportunidades. Nesta semana, estão disponíveis 301 postos de trabalho. O volume é maior que o da semana passada (270).

Há chances em todas as cidades, com destaque para São Bernardo, que reúne 115. A CTR (Central de Trabalho e Renda) está recrutando por meio do envio do currículo para e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br, indicando a vaga desejada.

Em seguida está São Caetano, com 76 vagas. A inscrição pode ser feita gratuitamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem a plataforma Portal do Emprego (www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano). O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá conta com 42 postos. As oportunidades estão ofertadas no aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOS, para candidatos que já têm perfil no centro público. Os candidatos também podem comparecer à Rua Jundiaí, 63 – bairro Matriz, que está com o atendimento no horário reduzido, das 10h às 14h.

Em Ribeirão Pires, as empresas reúnem 24 postos, sendo sete para a função de lavador de automóveis. O cadastro em seletivas pode ser feito por meio do portal Emprega Brasil, do governo federal (www.empregabrasil.mte.gov.br). Em Diadema, são 19 oportunidades. Candidatos devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

Outras dez vagas são disponibilizadas pelo CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André – três para costureira de máquinas industriais. O cadastro deve ser feito pelo portal https://empregabrasil.mte.gov.br. Já a agência de recrutamento Luandre, também com unidade em Santo André, oferece 15 vagas, entre elas para auxiliar de enfermagem (centro cirúrgico), com salário de até R$ 4.500. Interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.

Vale reforçar que, neste momento de combate à pandemia do coronavírus, quem busca colocação no mercado conta com entrevistas virtuais.

ESTUDANTES

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios), corporação privada de colocação de jovens no mercado de trabalho, reúne 90 vagas para alunos dos ensinos médio, técnico, tecnólogo e superior, para atuação em companhias instaladas no Grande ABC. As bolsas-auxílio vão de R$ 500 a R$ 2.000. Inscrições no site www.nube.com.br.