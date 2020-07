Fios baixos colocam em risco moradores de Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



18/07/2020 | 00:01



Os moradores do Parque das Nações, em Santo André, que não podem ficar em casa como medida de prevenção à Covid-19 enfrentam, além do risco de contaminação, o perigo de acidentes com fios que estão baixos em duas ruas do bairro, na Martim Francisco, próximo à agência da Caixa, e na Rua Columbia, na altura no número 1.541.



Segundo o engenheiro aposentado Antonio Knoll Filho, 71 anos, o problema surgiu depois que a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia no Estado, trocou alguns postes e transformadores das vias. “Principalmente depois dos ventos fortes que têm afetado a cidade, temos medo de que algum incidente grave ocorra”, relatou o morador.



Questionada, a Enel informou que os cabos nos endereços citados pertencem a empresas de telecomunicações. Segundo a nota, a distribuidora já notificou as operadoras para regularizarem seus ativos de forma emergencial para eliminar os riscos. A distribuidora não informou quais são as empresas responsáveis pelos reparos.



POLÊMICA

A Enel está no centro de polêmica relacionada aos valores das contas de energia elétrica. Durante a pandemia, a empresa suspendeu a leitura do consumo e emitiu as contas com vencimento em maio e junho pela média mensal. Para as contas com vencimento em julho, muitos consumidores reclamaram de valores abusivos. Alguns clientes também questionam os valores apontados como consumo médio. A empresa alega que, para as contas de julho, o valor se refere à diferença entre o que foi cobrado anteriormente e o que foi efetivamente consumido. O Procon Consórcio tem centralizado as reclamações registradas nos procons da região.