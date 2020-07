Teatro drive-in é novidade no setor cultural do Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



18/07/2020 | 00:01



A pandemia tem feito as pessoas e empresas se reinventarem, principalmente as ligadas ao setor cultural, um dos mais atingidos pela crise sanitária. Depois do cinema drive-in, agora é a vez do teatro em sistema no qual as pessoas não precisam sair dos seus carros para poder prestigiar. A novidade acontece amanhã, com duas sessões, às 10h30 e às 15h30, no estacionamento do Ilha de Capri, no km 18 da Via Anchieta, em São Bernardo.



O espetáculo escolhido para estrear o formato é o clássico da literatura universal O Pequeno Príncipe, produzido pela Cia Letra Jovem. Para a produção, a companhia adaptou um ônibus, que se transforma em palco e camarim para contar a história de um dos personagens mais queridos do público no mundo inteiro e que traz mensagens de esperança, tão necessárias em momentos como o atual, de pandemia.



O espaço tem capacidade para receber até 150 carros. Assim como aconteceu nas sessões de cinema, os visitantes não poderão sair do veículo, exceto na necessidade de ir ao banheiro. Para isso, basta acionar o pisca alerta, mesma ferramente no caso de consumir algum produto oferecido pela casa ou precisar falar com um dos funcionários. O valor por carro (com até 4 pessoas) é de R$ 60, mais R$ 9 de taxa de serviço. Os bilhetes podem ser comprados no site bilheteriaexpress.com.br.