Região tem 31.637 pessoas infectadas pelo coronavírus

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



18/07/2020 | 00:01



O Grande ABC atingiu 31.637 infectados pelo novo coronavírus após diagnosticar 622 pessoas em 24 horas. Do total, 1.485 morreram, sendo 18 confirmadas ontem – sete em Mauá, cinco em São Bernardo, duas em Santo André, duas em Diadema e uma em Rio Grande da Serra. As informações são do boletim epidemiológico divulgado diariamente pelas prefeituras.



Em relação ao total de contaminados e mortes em cada cidade, respectivamente, São Bernardo tem 13.125 e 524, Santo André registra 9.377 e 335, Diadema acumula 4.563 e 285 e São Caetano totaliza 2.294 e 107. Em Mauá, são 1.474 ocorrências positivas e 175 óbitos, em Ribeirão Pires, 573 e 44 e, em Rio Grande da Serra, 231 e 15.



A região possui 37.308 casos em investigação. Desde o início da pandemia, 17.373 munícipes já se recuperaram.



No Estado, são 407.415 infectados e destes, 19.377 morreram. Entre os diagnosticados, 255.768 pessoas se recuperaram, sendo que 59.914 foram internadas e receberam alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 65,7% na Grande São Paulo e 67,2% no Estado.



O Ministério da Saúde divulgou que o novo coronavírus atingiu 2.046.328 brasileiros. Do total, 1.321.036 pacientes se recuperaram da doença que causou a morte de 77.851 pessoas. Nas últimas 24 horas, o País registrou 34.177 novos casos da doença e 1.163 óbitos.



Depois de São Paulo, Rio de Janeiro (11.919), Ceará (7.165) e Pernambuco (5.869) são os Estados com o maior número de mortes e, em relação às confirmações, o Estado é seguido pelo Ceará (145.938), Rio de Janeiro (135.230) e Pará (135.164).