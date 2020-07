Sonho é ver frente de esquerda na eleição em Sto.André, diz Tiago

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/07/2020 | 00:01



Ex-vereador e ex-secretário em Santo André, Tiago Nogueira (PT) defendeu a união de forças de esquerda no pleito andreense. Ele, que tentará voltar à Câmara, avalia que o PT precisa liderar discussões com Psol e PCdoB – inclusive oferecendo o posto de vice a esses partidos como forma de amplificar suas forças na eleição.

Em visita ao Diário, Tiago elogiou a escolha da vereadora Bete Siraque como pré-candidata petista, mas admitiu que é necessário fazer debate para unir campanhas para evitar a reeleição do prefeito Paulo Serra (PSDB). Atualmente, o PCdoB está no arco de aliados do petismo. O Psol aposta em Bruno Daniel, irmão de Celso Daniel (PT, morto em 2002), prefeito de Santo André por três mandatos.

“Meu sonho é ver PT, Psol e PCdoB conversando. Acho que dá tempo para isso, para construir um caminho. Pode não ser no primeiro turno, que seja no segundo”, comentou Tiago. “Inclusive, defendo um vice de fora. Para mim, o vice ideal teria de vir do Psol, não necessariamente o Bruno. Em Santo André, estamos enfrentando adversário forte e temos que montar chapa ampla, com base forte. A princípio defendo vice de fora dos quadros do PT. Somaria com a gente.”

Ex-presidente do PT municipal, Tiago se elegeu pela primeira vez em 2008 (com 2.882 votos, depois de campanha frustrada em 2004, de 1.978 votos). Em 2012, se reelegeu (com 3.256 votos), mas optou por ser secretário no governo de Carlos Grana (PT) – primeiro como titular de Relações Institucionais e de Cultura. Em 2016, não concorreu novamente a cargo no Legislativo. Entretanto, agora, decidiu ser o momento de reconstruir a carreira política – até por pedido do próprio grupo.

Sobre Bete, Tiago se colocou como um dos primeiros defensores de seu nome para levar a bandeira do PT na corrida majoritária – no ano passado, houve discussão se o vereador Eduardo Leite (PT) não seria essa figura. “É uma honra para o PT ter a Bete como pré-candidata.”

Apesar dos elogios a Bete, Tiago puxou a orelha da bancada de vereadores da legenda – formada, além de Bete e Eduardo, por Willians Bezerra, Alemão Duarte e Luiz Alberto. Na avaliação do ex-parlamentar – que foi uma das principais figuras de oposição ao governo de Aidan Ravin (Republicanos, 2009-2012) –, faltou aos correligionários mostrar aos eleitores os enfrentamentos à gestão Paulo Serra.

“Dentro do PT dialoguei muito sobre isso. Não é possível votar contra o governo o tempo todo. Há projetos que serão aprovados, mas em grandes temas é preciso marcar posição. E, o ideal, é fiscalizar os atos do Executivo. A bancada precisava ter publicizado mais. Não digo que não fez. Mas para fora parece que não fez. Ficou uma discussão interna. Hoje você precisa demarcar.”