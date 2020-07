Descaso ambiental

Do Diário do Grande ABC



17/07/2020 | 23:59



A revelação de que o Conselho Municipal do Meio Ambiente de São Bernardo não possui sequer um regimento interno, decorridos praticamente os quatro anos da atual gestão, dá ideia de como o prefeito Orlando Morando (PSDB) cuida de temas essenciais à cidade. Para preencher a lacuna, exposta à opinião pública na esteira da polêmica privatização de área verde na região central para a construção de supermercado, representantes do governo se mobilizaram rapidamente em tentativa de evitar complicações nas várias frentes de investigação abertas para apurar o episódio – entre elas, uma do Ministério Público.

Há, como se nota, total descaso com o meio ambiente em São Bernardo. Como a cidade, por seu porte e pela diversidade natural, possui gestão plena dos processos de licenciamento e fiscalização, com autonomia para agir independentemente da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), dá para se ter ideia da irresponsabilidade que significa a falta de parâmetros para a atuação efetiva do conselho municipal do setor.

O negócio entre a Prefeitura de São Bernardo e o grupo supermercadista Bem Barato, que frustrou o sonho da vizinhança de transformar o terreno outrora repleto de árvores em área de lazer, é apenas o último episódio mal explicado no segmento do meio ambiente na atual gestão. O primeiro grande escândalo do governo Morando aconteceu exatamente na Secretaria de Gestão Ambiental, onde investigação da Polícia Civil e Ministério Público identificou esquema de venda de cargos públicos e licenças – tudo isso, é bom lembrar, ainda no ano em que o tucano debutava no mandato.

A frequência com que episódios suspeitos estouram em São Bernardo reflete comportamento de quem é useiro e vezeiro na prática de ofender a regulamentação legal e agredir o bom senso. Convocar reunião para, a menos de seis meses do fim da gestão, corrigir falha que deveria ter sido notada nos primeiros dias expõe a fragilidade de uma administração cujos escândalos se sucedem a ponto de estar eclipsando seus resultados positivos.