O setor produtivo no pós-pandemia

O respeito à vida e a preocupação com a saúde vêm sempre em primeiro lugar. Neste momento de pandemia acredito que o distanciamento físico se faz necessário. Mas não podemos fechar os olhos para o problema do desemprego, que já afeta a nossa região. Pesquisas mostram que 30% dos pequenos comércios não voltarão a abrir suas portas. Nesta semana, por exemplo, recebemos o anúncio do fechamento do Restaurante Pinheirão (Setecidades, dia 12), que fazia parte da Rota dos Restaurantes, no bairro Demarchi. A pandemia tem parte considerável de responsabilidade pelo fechamento das empresas, mas não se pode atribuir a ela toda a culpa pela crise econômica. Há quanto tempo a imprensa vem noticiando sobre as dificuldades vividas pela Rota dos Restaurantes? Quantos restaurantes já não fecharam?

Entrando, no segmento das indústrias, nós, empreendedores e entidades patronais, estamos alertando sobre os riscos da desindustrialização, da falta de apoio dos governos ao setor produtivo, ausência de política industrial que atenda à necessidade da nossa sociedade há muito tempo. A indústria é a grande geradora de emprego de um país. Muitos comércios e restaurantes começam a se instalar ao redor das empresas, sendo frequentados por seus colaboradores. Exemplos claros são os bairros Pauliceia, Demarchi e Taboão. Nossa cidade tem grande potencial econômico, mas que é subaproveitado, principalmente pela falta de incentivos governamentais, de planejamento e excesso de burocracia. A pandemia não expôs apenas as nossas diferenças sociais, ela expôs a falta de apoio ao empreendedor.

A queda no desenvolvimento econômico da cidade teve início nos anos 1990, quando começou o processo de desindustrialização. Desde então os empreendedores lutam dia a dia para manter seus negócios e colaboradores, enfrentando a concorrência externa, a falta de incentivos em tecnologia e inovação e de planejamento. Vivemos o hoje e nos esquecemos de pensar no amanhã, não investimos em novos talentos. Muito pelo contrário. Nossos jovens estão indo embora, estimulados por melhores oportunidades disponíveis em outros países, Estados ou até mesmo em outras cidades. Antes da pandemia as nossas empresas já não eram competitivas e já vinham perdendo espaço para empresas da Ásia e Europa. Chegou o momento de repensarmos o setor produtivo do nosso País. O que faremos a partir de agora será determinante e pode significar a virada rumo ao desenvolvimento, basta que todos os setores se unam, deixando de lado os extremismos, egoísmos e politicagem. Sabemos que o desafio é grande, mas precisamos começar da nossa própria casa, precisamos de São Bernardo inovadora.

Mauro Miaguti é vereador, diretor do Ciesp São Bernardo e facilitador do Empretec.



Sonho

Ao ler este Diário voltei a ter esperança em ver implantada a Linha 18-Bronze do Metrô na região (Política, dia 8). Todos os moradores deste pujante Grande ABC exigiam essa linha, mas o sonho foi duramente podado por este governador e seu secretário dos Transportes, que não passa de forasteiro e jamais pensou em nossa região. Agora, finalmente aparece luz no fim do túnel, mas eis que o sonho talvez não seja realizado, pois temos prefeito que não tem coragem de dizer ‘não’ ao governador, que no início do debate não se uniu aos outros prefeitos – que nem sequer foram com ele ao Palácio dos Bandeirantes –, e que disse a este jornal que é favorável ao BRT (dia 11). Infelizmente esse é o prefeito que temos em São Bernardo e, se dependermos do senhor Orlando Morando, jamais teremos a tão sonhada linha de Metrô na região.

Copiniano de Souza

São Bernardo

Dizimados

A alta exposição de menores à violência e a falta de investimento em nossas crianças são duas das principais falhas de implementação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Esse descaso pode custar todo o trabalho já feito para garantir educação, acesso à saúde e assistência social no âmbito da infância. É responsabilidade do Estado e da sociedade a garantia à proteção integral de crianças e adolescentes. Nossos jovens estão sendo dizimados! Temos de – enquanto sociedade – enfrentar o desafio de não naturalizar a morte de adolescentes e jovens, especialmente negros, nas periferias de nossas cidades. Há discurso de que, se morreram, alguma coisa devem ter feito. Essa ideologia de culpar o excluído pela sua própria exclusão precisa ser superada. Temos que reagir, não só para garantir futuro às nossas crianças e adolescentes, mas principalmente garantir o presente, o direito à vida.

José Lourenço Pechtoll

Santo André

Gilmar, de novo?

Militares brasileiros estão envolvidos com genocídio pelo fato de termos ministro da Saúde interino. Isso foi o que disse Gilmar ‘soltador’ Mendes. Interino ou não, é o ministro da Saúde designado por quem de direito, eleito pelo voto. Gilmar soltou três vezes Jacob Barata, empresário do setor de ônibus do Rio, e o ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado Lélis Teixeira. Os dois enrolados em esquema de corrupção que teria movimentado R$ 260 milhões em propina. Gilmar é padrinho de casamento da filha de Jacob Barata. De quebra, soltou também Eike Batista, Paulo Vieira, o Paulo Preto, operador do PSDB em São Paulo, duas vezes, arquivou dois processos contra Aécio Neves etc. Se formos apontar boas coisas que Gilmar aprontou, uma folha deste democrático Diário não será suficiente. Que tal cuidar do seu quadrado e fazer as coisas corretas ao invés de querer escalar ministros de Estado, que não tem nada a ver com ministros do desacreditado STF?

Mauri Fontes

Santo André

Acusações

Ininterruptas acusações ao nosso presidente da República do missivista Paulo Panossian estão iguais a assistir ao Jornal Nacional – deixo claro que não assisto à emissora há mais de dez anos. Só acusa um lado. Se o leitor fizesse o mesmo a governadores, prefeitos, entre outros, garanto que não estaria aqui escrevendo nada para defendê-los. Só para refrescar a memória, o presidente sempre foi contra paralisação de comércio, empresas etc, o que, automaticamente, não afetaria a economia nem ocorreria o desemprego que está aí! Se o leitor for analisar a grosso modo, verá que o plano era quebrar grandes centros, agropecuária, agricultores etc. Conseguiram quebrar grandes centros, mas vamos nos recuperar. Assim fica mais fácil comprar tudo no nosso País!

Ailton Lima

São Bernardo

Não precisam

Mais uma vez minha Mauá na liderança de alguma coisa. Pena que seja em lista dos mais desonestos, já que lidera ranking entre as cidades que têm servidor público que pediu auxílio emergencial do governo federal, dinheiro que deveria ser destinado aos que perderam emprego, e passam dificuldades – até fome – nesta crise do coronavírus (Política, dia 13). O que será que passa pela cabeça de quem age assim? Será que lembra que pode estar tirando o sustento da boca de uma criança? O que será que o prefeito, que já nos deve tantas explicações, vai fazer com esses 296 desumanos?

Everton Roberto Ribeiro

Mauá