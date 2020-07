Sebrae lança linha de crédito para MEIs com juros de até 0,7% mensais

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



18/07/2020 | 00:02



Parceria entre o Sebrae-SP (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo) e as fintechs – startups que aplicam tecnologia em soluções voltadas para o mercado financeiro – BizCapital e Nexoos viabiliza o programa Crédito Retomado. A iniciativa, voltada para MEIs (Microempreendedores Individuais), produtores rurais e microempresas, procura garantir que os recursos cheguem mais rápido e com menos burocracia neste período de pandemia. Projeto prevê desembolso de R$ 50 milhões e atendimento de cerca de 3.000 empresas.

O programa promete condições facilitadas, com carência de seis meses, prazo de pagamento de até quatro anos e taxas de juros que variam de zero a 0,7% ao mês. Segundo o gerente regional do Sebrae, Paulo Sérgio Cereda, as “fintechs, pelo uso da tecnologia e também por não estarem atreladas aos paradigmas de créditos de bancos, possibilitam que o volume chegue de maneira mais fácil na mão de quem precisa”. Porém, ele citou que “ainda tem as análises de crédito, os cadastros e cuidados normais que uma empresa vai olhar antes de distribuir recursos”.

O crédito será liberado em duas parcelas e será necessário comprovar o uso dos recursos no próprio negócio. Os interessados no programa podem se cadastrar no: www.creditoretomada.com.br.