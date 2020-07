Ramalhão traz volante para suprir lesão de Paulinho

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/07/2020 | 23:59



O Santo André teve de ir ao mercado de última hora para repor uma peça do elenco que se lesionou durante a intertemporada do time em preparação ao Paulistão na cidade de Vargem, no Interior. Assim, ontem foi anunciada a contratação do meia Rodrigo Yuri, 26 anos, ex-Bangu-RJ, que chega para suprir o problema sofrido pelo volante Paulinho. O reforço viajou ontem mesmo para o local onde o time está concentrado para se juntar aos novos companheiros.

“É jogador que chega para suprir essa ausência momentânea do Paulinho. Estava no Bangu, em atividade, o que é importante para este momento, não trazer jogador que estava parado. Fez bom Campeonato Carioca. Formado no Audax Rio, passou pelo Audax daqui. Forte, bate bem na bola, pode jogar de primeiro ou segundo volante, estatura boa. Vem para compor, para somar, em um grupo que já é reduzido e ainda perdeu mais essa peça”, explicou o executivo de futebol Edgard Montemor Filho.

Sobre Paulinho, o médico Marcelo Navarro explicou a lesão e a situação, que tira o jogador de combate durante o restante do Paulistão. “Ele sentiu o púbis em um dos treinos. Fizemos o exame físico e exames de imagens. Constatamos que necessita de aproximadamente quatro semanas de tratamento para retornar aos treinos”, declarou o doutor.

Carioca de Duque de Caxias, Rodrigo Yuri passou pelo Corinthians ainda na base, tendo conquistado o Paulista Sub-20 em 2014. Depois, defendeu Cabofriense-RJ e Tigres do Brasil-RJ.

COVID

Sairão hoje os resultados dos testes para Covid-19 de toda a delegação do time que está em Vargem. O fato de um dos jogadores ter positivado à doença – ele segue isolado – fez com que todas as pessoas, entre atletas, comissão técnica e até funcionários do hotel, precisassem ser retestadas.