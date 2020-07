São Caetano coloca estádio à disposição da Federação

Dérek Bittencourt

17/07/2020



O Estádio Anacleto Campanella pode servir aos clubes que não puderem mandar seus jogos em casa no mata-mata do Campeonato Paulista da Série A-1. Ontem, o vice-presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Mauro Silva, visitou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) para acertar os detalhes. A Prefeitura disponibilizará o espaço, enquanto a entidade futebolística estadual vai arcar com as despesas da realização do evento – que deverá ser com portões fechados. A situação valerá também para duelos do Troféu do Interior e do restante da Série A-2.

Por determinação do Estado, apenas cidades que estão na Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo de flexibilização podem receber jogos. Este é o caso do Grande ABC, mas municípios como Ribeirão Preto, Araraquara, Itu, Mirassol e Campinas não podem sediar partidas. Consequentemente, as equipes destes locais têm de mandar seus compromissos em outros, já flexibilizados.

“Estamos vivendo momento delicado, desafio é muito grande neste retorno do Campeonato Paulista. Os jogos têm de ser realizados em cidades da fase amarela. Se observarem, a tabela das duas últimas rodadas os jogos foram concentrados. Foi desafiador, mas possível graças ao apoio das prefeituras, como a de São Caetano, para a gente poder concluir a competição da melhor forma possível, preservando a vida das pessoas. Retornamos agora com protocolos rígidos e vim aqui agradecer este apoio. É uma ajuda inestimável”, destacou Mauro Silva, que não precisou quais jogos poderão vir a São Caetano. “Os clubes mandantes é que indicam onde querem jogar. Temos alguns estádios (disponíveis), como o de São Caetano, para organizar essa logística. Mas o cenário é dinâmico, porque se, de repente, uma cidade sai da fase amarela e passa para a vermelha, temos de mudar”, complementou o tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994.

José Auricchio Júnior salientou a confiança e o compromisso da Federação. “É importante somar esforços, respeitando protocolos e medidas de precaução. Temos estádio cinquentenário que é bem cuidado, com estrutura relativamente boa. (Essa parceria) Não tem custo para nós, a manutenção é feita pela Federação Paulista. Então é cessão do espaço não oneroso à FPF”, explicou o prefeito são-caetanense. “Contratamos empresa para cuidar do gramado. Ao mesmo tempo que usa, não pode onerar o município. A gente fica grato pela colaboração, mas tem custos que a Federação precisa assumir para poder viabilizar esses jogos, sem criar nenhuma dificuldade ou custo extra para a cidade”, emendou Mauro Silva.

O Azulão, mandante no Anacleto Campanella, poderá ter que dividir com rivais da própria divisão sua casa quando o torneio retornar, possivelmente em 19 de agosto. “Porque a Série A-2 entra na mesma dinâmica da Série A-1. Os jogos serão concentrados nas cidades da faixa amarela. Então com certeza vamos precisar (do estádio são-caetanense)”, explicou o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.

Nas duas rodadas faltantes da primeira fase da Série A-1, o Grande ABC ainda terá outra sede (além de Diadema, que receberá jogo do Água Santa): São Bernardo sediará dois jogos no 1° de Maio: quinta-feira, entre Botafogo x Guarani, e domingo, entre Mirassol x Ponte Preta.