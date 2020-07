Kylie Jenner impressiona ao posar com bolsa rara avaliada em mais de 600 mil reais

17/07/2020 | 18:10



Que o clã Kardashian-Jenner adora ostentar sua riqueza, ninguém pode negar, e desta vez foi Kylie Jenner quem decidiu exibir um dos seus muitos itens de luxo!

Em uma foto publicada no Instagram Stories na última quinta-feira, dia 16, a empresária mostrou uma de suas bolsas, que é praticamente um item de colecionador! O acessório raro é da grife Hermès, linha clássica Birkin e modelo Crocodile, e atualmente está avaliada em 100 mil dólares - aproximadamente 676 mil reais!

No clique, Kylie aparece sentada junto com a mãe, Kris Jenner, em um jatinho. Essa, inclusive, não é a primeira vez que a caçula ostenta a bolsa rara em um clique. Em setembro de 2019, mãe e filha posaram usando as suas bolsas Birkin idênticas.