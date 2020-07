'MasterChef 2020': Band divulga os participantes do 2º episódio

17/07/2020 | 17:30



Os participantes do 2º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil foram divulgados pela Band nesta sexta-feira, 17. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa.

O reality show culinário continuará com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 2º episódio, estarão presentes Anna Paula, Eduardo, Fernanda, Jordana, Leonardo, Paloma, Rubens e Wesley, de variadas idades e vindos de diferentes regiões do Brasil.

Confira a seguir quem são os participantes da 7ª temporada do MasterChef Brasil:

Anna Paula

Arquiteta em São Bernardo do Campo, Anna Paula é séria e reservada e decidiu entrar no 'MasterChef' após elogios de amigos. Diz que não está na competição para fazer amizades.

Eduardo

Eduardo é um empresário carioca que gosta de praticar esportes ao ar livre. Sonha em conciliar seu trabalho com a gastronomia e investe na culinária italiana.

Fernanda

Aos 22 anos de idade, Fernanda tem mãe e avô donos de restaurantes e trabalha com marketing digital.

Jordana

Jordana é uma bailarina que precisou se afastar da dança por conta de um problema de saúde. Foi aí que se interessou mais pela gastronomia, especialmente a mineira.

Leonardo

Aos 26 anos, Leonardo cresceu na roça e tem orgulho de suas raízes caipiras. Promete entregar comida rústica com simplicidade e sabor.

Paloma

Paloma é professora de pole dance e adota uma culinária afetiva. Busca vencer o programa para homenagear sua avó.

Rubens

Aos 52 anos, Rubens abandonou seu trabalho como gerente de contas para se arriscar na gastronomia.

Wesley

Wesley é formado em jornalismo, trabalha como designer e também DJ. Criado em Salvador, traz comida regional nordestina ao 'MasterChef'

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton, paulistano de 29 anos. "Mostrei que negro da periferia também pode ganhar o MasterChef", afirmou após ser campeão (leia mais aqui).