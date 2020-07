Filho de Mayra Cardi posta foto após programa de emagrecimento da mãe: Era uma pequena baleia

17/07/2020 | 17:10



Lucas Cardi Rangel está bem satisfeito com sua atual forma física. O herdeiro de Mayra Cardi compartilhou uma foto sua no Instagram sem camisa em que aparece com o corpo bem definido e a barriga seca.

Dieta com academia funcionando (lembro quando ainda era uma pequena baleia bebê), escreveu ele na legenda.

Mayra fez questão de registrar seu orgulho e comentou no post:

Você sempre foi um gato e maravilhoso não importa como, mas, de fato fico, muito feliz com você assim, porque para mim o mais importante é a sua saúde, sua qualidade de vida, você viver com mais qualidade, mais energia. Te amo muito. Obrigada por se cuidar para viver mais.

O rapaz começou em 2019 a seguir o programa de emagrecimento da life coach e chegou a aparecer nos Stories de Arthur Aguiar em uma imagem que mostrava o seu antes e depois.

Na época, Arthur havia falado que o método estava dando resultados muito positivos:

- Ele ainda está no meio do programa. É bizarro o quanto a saúde dele melhorou e o corpo, consequentemente. O corpo é o reflexo da saúde.

O Seca Você e Renove já beneficiou diversas famosas como Maiara e Maraisa, Anitta e Lexa.