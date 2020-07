Fãs alegam que Britney Spears está pedindo ajuda por meio de mensagens codificadas

17/07/2020 | 17:10



Em 2008, Britney Spears foi internada em uma clínica psiquiátrica e acabou judicialmente colocada sob tutela de seu pai, que passou a ter poder sobre a vida financeira e profissional dela. Apesar disso, os fãs constantemente se questionam sobre o real impacto disso na vida da cantora, e agora suspeitam que ela esteja pedindo ajuda.

Apesar de a cantora publicar constantemente vídeos sobre seu dia a dia nas redes sociais e mostrar uma vida aparentemente saudável e feliz, os internautas ficaram preocupados em saber se essa rotina perfeita é realmente verdadeira ou não passa de uma ilusão. Por isso, no dia 23 de junho, um dos seguidores comentou um post da cantora sobre o mês do orgulho LGBT e instruiu Britney a usar uma blusa amarela em seu próximo post caso ela precisasse de ajuda, o que acabou realmente acontecendo.

Depois disso, outro fã pediu que Britney postasse uma foto de flores se estivesse em apuros, e a postagem seguinte da cantora foi uma imagem de suas mãos segurando quatro florzinhas. Nessa postagem, pediram que ela compartilhasse uma foto com pombas caso ela realmente precisasse de ajuda, e sua próxima postagem foi um quadro no qual há algumas pombas pintadas.

Embora alguns seguidores afirmem que os fãs da cantora estão exagerando, outros conversam entre si nos comentários das postagens para discutir sobre a real situação de Britney. Apesar dos aparentes sinais de que ela precisaria de ajuda, não se sabe se a cantora tem acesso sem supervisão às redes sociais, ou mesmo se lê as centenas de comentários que recebe diariamente.

Tutela de Britney será revisada este ano

Na última segunda feira, dia 13, a mãe da cantora, Lynne Spears, entrou com um pedido formal para que a tutela de Britney seja revisada, de modo que ela se torne a responsável pelo gerenciamento da vida financeira e profissional da filha e tenha acesso aos documentos do processo. A audiência do caso foi marcada para 22 de agosto deste ano. Vale lembrar que Britney ficou anos sem poder dirigir o próprio carro ou ter um celular por proibição do pai, e que neste ano ela entrou na justiça para pedir o direito de ter um filho com seu atual namorado, Sam Asghari.

Um dos principais problemas apontados pelos fãs de Britney é o fato de que, durante os 12 anos de tutela que enfrentou até agora, ela se manteve ativa em sua carreira como cantora, lançando quatro discos inéditos, participando de três turnês mundiais, sendo jurada da edição de 2012 do The X-Factor e lançando diversos produtos licenciados. Diante dessa situação, os internautas julgam que é incoerente manter Britney sob tutela, algo destinado geralmente a pessoas inválidas, enquanto ela continua trabalhando normalmente.