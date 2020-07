Mauricio Silva

17/07/2020 | 16:37



Duas mulheres e um homem (cujas identidades não foram divulgadas) foram presos com drogas nesta sexta-feira (17) por policiais militares do o 6º Baep (Batalhão de Operações Especiais de Polícia) na Travessa Francisco Nijiela, Bairro Sacadura Cabral, em Santo André.

Segundo a ocorrência, os agentes faziam operação policial contra o tráfico de entorpecentes no local, quando viram um indivíduo com uma sacola. Ao notar a viatura, ele entrou em um barraco e em seguida o mesmo foi detido junto com duas mulheres que tentaram fugir. Após serem detidas, elas confirmaram que trabalhavam para o tráfico de drogas.

Ao localizarem a bolsa, foram encontrados 400 invólucros de cocaína, 200 de crack, 440 de maconha, seis seringas com substâncias líquidas com extrato de raxixe, quatro aparelhos celulares e R$140 em espécie.

Presos em flagrante por tráfico, todos foram encaminhados ao 4º DP (Jardim) onde o boletim de ocorrência foi registrado.