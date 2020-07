Enem 2020 está reagendado para ocorrer somente em janeiro e fevereiro do ano que vem

Luís Felipe Soares



18/07/2020



O Ministério da Educação anunciou as novas datas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020. As provas impressas irão ocorrer nos dias 17 e 24 de janeiro do ano que vem, com os testes no formato digital, a acontecer pela primeira vez, estão previstos para 31 de janeiro de 7 de fevereiro. Os resultados serão liberados a partir de 29 de março.

As mudanças em torno do Enem 2020 aconteceram como reflexo da disseminação da Covid-19, incluindo o fato de as aulas presenciais estarem suspensas. Originalmente, a aplicação das provas seria em novembro.

Em meio às alterações, o Ministério da Educação realizou enquete on-line perguntando aos estudantes em qual data o exame deveria ser realizado. O mês de maio de 2021 foi a alternativa mais citada entre as três disponibilizadas, que ainda incluíam dezembro deste ano e janeiro.