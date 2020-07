Exposição 'Heróis e Vilões?' coloca personagens das HQs em pontos famosos de São Paulo

Luís Felipe Soares



18/07/2020 | 23:59



Figuras dos quadrinhos – e de seriados da TV e filmes dos cinemas – realizaram visita especial em São Paulo. Na verdade, suas versões em brinquedos estiveram em diversos pontos da cidade para a exposição Heróis e Vilões?, da fotógrafa Kátia Arantes. O projeto brinca com ângulos e perspectiva para aparentar que os colecionáveis, com cerca de 35 centímetros de altura cada um, sejam pessoas comuns com locais famosos da Capital.

Personagens das editoras DC e da Marvel Comics fazem parte do pacote de atrações. Entre os cliques é possível ver o Thor pensativo no Museu do Ipiranga, Arlequina brincando no Instituto Tomie Ohtake, Magneto furioso na praça do Estádio do Pacaembu, Mulher-Maravilha observando a movimentação no Masp (Museu de Arte de São Paulo), Pantera Negra protegendo o Museu Afro-Brasil e o Surfista Prateado voando ao redor do icônico Edifício Altino Arantes (antigo Banespa e atual sede do Farol Santander).

As fotos foram feitas ao longo da última década e a seleção funciona como sequência da mostra Heróis Urbanos (2012), com destaque agora para os antagonistas, casos de Coringa, Caveira Vermelha, Rainha Negra e Venom e Thanos.

Heróis e Vilões? está liberado para que o público o veja de maneira gratuita por meio da internet. O passeio dos interessados ocorre no site oficial da mostra (exposicao.heroisurbanos.com.br) por tempo indeterminado, com a página também disponibilizando registros do making of da ideia.