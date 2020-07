Jornalista ucraniana perde dente durante programa ao vivo

17/07/2020 | 16:11



Marichka Padalko, âncora do jornal TSN, da Ucrânia, perdeu um dente da frente durante a transmissão ao vivo do jornal que apresenta diariamente. De uma maneira completamente profissional, a jornalista, que percebeu que seu dente estava caindo, segurou-o na mão e continuou a dar a notícia.

Na última quarta-feira, dia 15, mesmo dia em que o incidente aconteceu, Marichka comentou o caso em seu Instagram:

A nova glória veio do nada... e o apoio também. Sim, eu realmente perdi parte do meu dente da frente, hoje, durante a transmissão ao vivo do TSN. Esta é, provavelmente, a minha experiência mais curiosa em vinte anos como apresentadora. A transmissão ao vivo é maravilhosa porque é sempre imprevisível.

Desta vez, meu colega escreveu para mim: Você reagiu como se perdesse os dentes todos os dias. Não, não todos os dias. É que agora eu decidi corrigir um aborrecimento que aconteceu há dez anos. Eu tinha um despertador de metal pesado no meu quarto e, uma vez, minha filha estava muito interessada nele. Ela o agarrou do parapeito da janela e começou a acenar com o brinquedo ao redor de sua mãe adormecida. E, assim que bocejei, alguma coisa me acertou e quebrou parte do meu dente. Agora, eu finalmente decidi por um reparo mais radical. Só que eu não estava muito atenta à proibição do dentista de morder comida com os dentes da frente até o final do tratamento. Na verdade, é por isso que aconteceu o que aconteceu, continuou Padalko.

Por fim, a jornalista afirmou que acreditaria que ninguém tivesse percebido que seu dente tinha caído:

Honestamente, pensei que o incidente passaria despercebido. Este episódio não foi publicado no canal da TSN no Youtube. Mas não devemos subestimar a atenção dos nossos telespectadores (...) Ao longo da história, fiquei pessoalmente impressionada com a quantidade de apoio que recebi nos comentários e nas mensagens pessoais. Amigos, muito obrigada. Em qualquer situação, mantenha a calma.