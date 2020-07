Prestes a completar 40 anos de idade, Gisele Bündchen pede árvores de presente de aniversário ao marido, Tom Brady

17/07/2020 | 16:11



Dá para acreditar que Gisele Bündchen está prestes a completar 40 anos de idade! A modelo faz aniversário na próxima segunda-feira, dia 20, e para comemorar, ela deu uma entrevista à distância exclusiva para o Fantástico, que irá ao ar neste domingo, dia 19.

Durante o bate-papo com a jornalista Poliana Abritta, Gisele falou sobre saúde, a pandemia do novo coronavírus, sua relação com o marido, Tom Brady, e os filhos, Benjamin e Vivian, neste período, as dificuldades de ensinar as crianças em casa e muito mais. Um dos tópicos que mais chamou a atenção, no entanto, foi quando Gisele revelou o que pediu de presente de aniversário ao esposo.

Segundo a modelo, quando Tom perguntou o que ela queria ganhar, ela respondeu:

- Pode me dar umas árvores, hein?

Como resultado, Tom Brady e amigos decidiram se mobilizar para apoiar uma campanha organizada pela brasileira, que busca plantar 100 mil árvores em áreas desmatadas próximas aos rios Xingu e Araguaia, no centro-oeste e norte do país. Legal, né?

A entrevista com Gisele Bünchen vai ar ar no Fantástico deste domingo, dia 19, logo após o Domingão do Faustão.