Xuxa Meneghel comenta estado de saúde de sua segunda mãe: - Está muito frágil

17/07/2020 | 16:11



Xuxa Meneghel participou do programa Cortá por Lozano, da TV argentina Telefe, e falou sobre a sua quarentena. Em entrevista, a apresentadora de 57 anos de idade acabou mencionando o estado de saúde de Maria, uma funcionária que ela considera uma segunda mãe.

- Eu estou em casa. E estou saindo muito pouco, para quase nada, e com muito cuidado, já que tenho minha segunda mãe, Maria, que tem problemas respiratórios. Antes mesmo da pandemia, ela já estava com alguns problemas respiratórios. Então temos muito cuidado com ela, já que ela já tem 72 anos de idade e está com respirador. Então quando saímos, temos todos os cuidados do mundo. Todo cuidado é muito pouco para alguém que já está muito frágil.

A eterna Rainha dos Baixinhos também falou sobre a filha, Sasha Meneghel, que está em isolamento no Rio de Janeiro.

- Minha filha está em Angra [dos Reis]. Às vezes vou vê-la, são mais ou menos duas horas e meia de viagem. Está somente ela e sua melhor amiga, com contato com a natureza, com a praia. E quando tenho vontade de vê-la, eu vou, passo uns dois, três dias com ela e volto rapidinho.

Xuxa ainda não poupou elogios ao namorado, Junno Andrade.

- Junno está em São Paulo, porque toda semana está vendo sua filha. É um grande pai. Vai fazer nove anos que estamos juntos e fico cada vez mais apaixonada, se é possível. Todo dia acordo mais apaixonada, mais querendo ele para mim. Eu sempre tive pessoas na minha vida e pensava Bem, esse é o amor da minha vida, é a pessoa com quem eu quero viver. Mas esse aí, já está na minha cabeça que quero morrer ao seu lado, não quero nem viver.