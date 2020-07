Após ganhar mais de 4 quilos de músculos, Zac Efron perde o tanquinho e internet não perdoa

17/07/2020 | 16:10



Zac Efron realmente passou por um período intenso durante a preparação para o filme de 2017 Baywatch: S.O.S. Malibu. Para viver o ex-nadador olímpico Matt Brody, o ator ganhou pelo menos 4,5 quilos de músculos seguindo uma dieta zero carboidrato e açúcar, aliada a muito exercício físico.

Agora, com a estreia esta semana da série Curta Essa com Zac Efron da Netflix, o artista pode ser visto em alguns momentos sem camisa e a forma física atual chocou muita gente.

Especialmente no oitavo e último episódio da produção, no qual Zac vai até a floresta amazônica, ele aparece sem o tanquinho que lhe rendeu muitos suspiros. A cena causou reações na internet com diversas brincadeiras e comentários engraçados.

Assim, vemos que nem os deuses são imunes à gordura, escreveu um fã.

Alguém se apossou do corpo do Zac. Não reconheci ele, disse outra.

Eu sei que sou a milionésima pessoa a dizer isso, mas nunca mais serei a mesma depois de ver o corpo de pai do Zac Efron, comentou uma terceira.

Apesar de receber a desaprovação de alguns, o galã não pretende voltar ao corpo anterior. Em uma entrevista no início do ano para o canal do YouTube Hot Ones, ele contou que aquela forma era irreal.

- Cuide do seu coração, cuide do seu cérebro e está bom, falou.

A nova obra da Netflix mostra Zac rodando o mundo com o guru dos superalimentos Darin Olien em busca de formas de viver com saúde e sustentabilidade.