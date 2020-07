Panorama brasileiro sobre cenário dos games

Luís Felipe Soares



18/07/2020



Preferências, costumes, opções e hábitos dos gamers brasileiros atuais foram revelados ao fim do primeiro semestre. Os fãs do universo dos videogames foram ouvidos e o cenário desse mercado no País faz parte do recheio dos dados da sétima edição da PGB (Pesquisa Game Brasil). Quem não acompanha o cenário pode ter milhões de expectativas e ideias sobre os resultados, mas o levantamento reforça a presença feminina como maioria dos consumidores, aumento da atividade dos adolescentes entre as atrações eletrônicas, expansão dos smartphones como fonte para acesso aos jogos e o crescimento da popularidade dos e-sports.

Organizado em parceria entre a Sioux Group, Blend New Research e ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) por meio da Go Gamers, o projeto ouviu 5.830 pessoas em 26 Estados e no Distrito Federal, ao longo de fevereiro. Aproximadamente 73,4% dos brasileiros passam parte do tempo com jogos eletrônicos de alguma forma. Isso representa 7,1% de crescimento em relação ao ano passado.

De maneira geral, 53,8% dos consumidores desse tipo de atração são mulheres, com elas sendo maioria desde 2016. O contato com videogames foi analisado de duas maneiras: os que se consideram gamers (33,5%), com o hábito tendo importância entre suas preferências, e os chamados gamers casuais (67,5%), que jogam com menor frequência no dia dia.

Jovens adultos, com idade entre 25 e 34 anos, são o maior grupo (33,6%) de fãs, seguidos da faixa etária de 16 a 24 anos (32,5%). Comparação com os dados de 2019 mostra queda no primeiro grupo (representavam 37,7%) e aumento entre os adolescentes (que eram 19,9% dos ouvidos).

Os celulares lideram entre as plataformas preferidas, com 86,7% dos votos, seguidos de consoles (43%) e computador (40,7%) no pódio de forma de consumo. A popularidade dos e-sports foi confirmada por 65,6% do público ao dizerem que conhecem a modalidade, sendo que, no ano passado, nem metade dos participantes (49,3%) afirmou saber do que se tratava.

“Alguns hábitos que já apresentavam tendência de crescimento em relação ao ano anterior, como conhecimento e consumos dos e-sports e jogar diariamente, podem ter acelerado ainda mais em detrimento das atuais medidas de isolamento físico”, analisa Lucas Pestalozzi, presidente da Blend New Research, levando em conta a atual quarentena contra a Covid-19.

O panorama traçado pela PGB 2020 completa pode ser visto na internet (www.pesquisagamebrasil.com.br). Todos os números podem parecer divertidos para o público, mas também servem para que diferentes peças do segmento, incluindo desenvolvedoras e distribuidoras – nacionais e internacionais – possam ter ‘leitura’ mais ampliada do País sobre o setor de games em geral.