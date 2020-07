Ryan Gosling e Chris Evans irão estrelar filme de ação mais caro da Netflix

17/07/2020 | 15:11



Chris Evans e Ryan Gosling estão prestes a estrelar no longa mais caro da Netflix! Os dois atores serão os personagens principais de The Gray Man, filme que será dirigido por Joe e Anthony Russo, famosos por alguns dos longas da franquia Vingadores.

De acordo com o site Deadline, a ideia é transformar a história - que é baseada em uma série de livros escrita por Mark Greaney em 2009 - em uma franquia ao estilo 007, com Gosling como personagem principal, e para isso eles estão dispostos a desembolsar 200 milhões de dólares, ou seja, um bilhão de reais em sua produção! A quantia tornará o longa o mais caro já produzido pela plataforma.

No longa, Ryan Gosling viverá Court Gentry, um assassino conhecido como Gray Man (Homem Cinzento, em inglês). Já Evans interpretará Lloyd Hansen, um agente da CIA que trabalhou com Court no passado e que é o responsável pela caçada ao serial killer mundo afora.

Uma adaptação de The Gray Man já estava sendo desenvolvida há algum tempo, e de início o filme seria protagonizado por Brad Pitt e James Gray. No entanto, a produção acabou sendo paralisada, e tempos depois retomada por Joe e Anthony. Ainda não há previsão de estreia para o longa, mas os Irmãos Russo pretendem começar as filmagens ainda em 2020.

O longa marca a quinta colaboração entre Chris Evans e os Irmãos Russo. O ator já trabalhou com os diretores em Capitão América: Soldado Invernal, Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.