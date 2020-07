17/07/2020 | 15:10



Sophia Abrahão divertiu os seus seguidores do Instagram na última quinta-feira, dia 16. Nos Stories, a atriz postou um vídeo onde acaba levando um tombo na praia e derrubando o seu sorvete na areia. E quer saber a parte mais engraçada? Ela estava tentando sensualizar nas imagens, bem no estilo De Férias com o Ex... Uma comédia, não é?

Na legenda do vídeo, Sophia até brincou:

De Férias Com o Ex está diferente, escreveu.

É, parece que a saída magistral da água mostrada no reality não deu muito certo com a atriz na vida real, não é?