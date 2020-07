Estado de SP tem 339 mortes em 24 h e ultrapassa 407 mil casos de covid-19

17/07/2020 | 14:50



O Estado de São Paulo chegou a 19.377 mortes por novo coronavírus nesta sexta-feira, 17, das quais 339 foram registradas nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados é de 407.415, um acréscimo de 5.367 casos.

A ocupação de leitos de UTI é de 67,2%, taxa que é de 65,7% na Grande São Paulo. Ao todo, são 5.883 leitos ocupados na UTI e outros 8.862 em enfermaria, totalizando 14.745 pacientes internados com suspeita ou confirmação da covid-19.

Uma das regiões de maior agravamento da doença é de Piracicaba, no interior do Estado. "Apresentaremos a reclassificação extraordinária do Plano São Paulo, a sétima atualização, com uma mudança na região de Piracicaba, da fase laranja para a fase vermelha. A regressão pode ocorrer a qualquer momento, não há necessidade de aguardar uma ou duas semanas", informou o governador.

A fase vermelha é a de maior restrições no Plano São Paulo, a qual hoje também integram as regiões de Araçatuba, Franca, Ribeirão Preto e Campinas. "O centro de contingência acompanha todas as regiões e já tínhamo anunciado na terça que a região de Piracicaba estava numa situação delicada e hoje reclassificada como de alto risco, mas acho importante dizer, são as ações da área da saúde para apoiar a região. Nós não estamos relaxando, temos de continuar trabalhando para evitar a transmissão do vírus", também comentou Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus.