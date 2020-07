Na quarentena, Nego do Borel confirma festa com presença de Eri Johnson e Anitta: - Não foi aglomeração

17/07/2020 | 14:10



Como você viu, Nego do Borel sofreu um acidente de moto no dia 6 de julho. O cantor precisou passar por uma cirurgia e teve alguns ferimentos, mas felizmente, nada de mais grave aconteceu. Dias depois, surgiram rumores de que o músico teria comemorado o seu aniversário de 28 anos de idade com uma festa em casa, que contou inclusive com a presença de famosos como Eri Johnson e Anitta. E na última quinta-feira, dia 16, Nego resolveu confirmar esses boatos e explicou que a celebração foi feita seguindo todas as medidas de prevenção à transmissão do novo coronavírus, categorizado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde, e que já deixou quase 77 mil mortos no Brasil.

- Como vocês estão? Como está a quarentena de vocês, tudo em paz? Gente, olha só. Semana passada, na semana do meu aniversário, eu sofri um acidente. Na verdade, eu nasci de novo. Papai do céu me abençoou e me livrou quando eu caí de moto. E na mesma semana eu estava fazendo aniversário. E como a minha família queria vir me ver, e era o meu aniversário, eu fiz uma comemoraçãozinha aqui na minha casa, que não foi aglomeração. Os meus familiares vieram me visitar com todos os cuidados possíveis, e eu fiquei muito feliz, explicou.

O funkeiro ainda confirmou a presença de Anitta e Eri Johnson no evento.

- Foi um momento que eu nasci de novo. E nesse mesmo dia alguns amigos meus vieram me visitar. [A Larissa] Veio a Anitta, meu amigo Eri, que passou aqui para me dar um abraço - com todos os cuidados possíveis. Não foi aglomeração, foi uma parada muito tranquila. A festa foi maravilhosa.

