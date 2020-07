Caique Aguiar é criticado após piada com Fábio Assunção e ator fala sobre temer recaída: - O medo me acompanha sempre

17/07/2020 | 14:10



Nas últimas semanas, Fábio Assunção tem mostrado que está dando tudo de si para superar o vício de 15 anos no álcool e na cocaína, e para conseguir manter um estilo de vida mais saudável. Em uma entrevista para a Veja, o ator comentou sobre o trabalho constante para evitar recaídas, e também criticou como a dependência química é um assunto que ainda não é tratado de forma correta pela sociedade:

- Essa é uma questão que pauta a vida de qualquer pessoa que tem compulsão. O medo me acompanha sempre. Sei que não posso dar brechas e que há situações em que preciso ser e dizer não. Por exemplo: posso beber, mas tomei a decisão este ano de não ingerir nenhuma gota de álcool. A maioria das pessoas tem dificuldade de falar sobre isso, não só pela questão moral, mas porque gera um estigma. Estamos em 2020 e ainda preciso falar de um assunto que deveria ser privado. É muito ruim não poder tratar minhas questões pessoais na intimidade.

O ator ainda relembrou que a questão tem muitos aspectos que não são levados em conta pelo público quando se fala sobre o assunto:

- A gente tende a colocar o usuário de drogas no centro do debate, quando, na verdade, existe todo um entorno jurídico, religioso, médico e político que lucra com a venda ilegal dessas substâncias. Não estou dizendo que o dependente químico é um coitado, mas ele está desamparado.

Piada no Carnaval 2018

Fábio ainda relembrou o modo como sua situação foi satirizada no Carnaval de 2018, quando o seu rosto foi transformado em máscaras e o grupo musical La Furia criou uma letra de música que tirava sarro da condição do ator. Ele afirmou que, no fim das contas, a onda de desaprovação sobre o uso das máscaras o fez se sentir respeitado e revelou que fez um acordo com a banda para que uma parte do lucro com a música fosse doado em auxílio dos dependentes químicos:

- A banda fez um acordo comigo e destinou os 50 mil reais que recebeu em direitos autorais a projetos sociais para dependentes químicos. Talvez essas coisas sejam necessárias para que o assunto venha a ter a discussão que merece.

Relação aberta com a família

O ator ainda revelou que fala sobre o assunto abertamente com o filho mais velho, João, de 17 anos de idade, e que procura manter uma relação de igualdade com os filhos, embora Ella, de nove anos de idade, ainda seja muito nova para falar sobre o tema:

- Não temos segredos. Mantenho uma relação muito horizontal, um entendimento que adquiri no teatro, vendo a maneira como um diretor orienta o elenco. Sempre falo que ele é livre e que só não quero que faça mal a si mesmo. A Ella é muito nova. Vou esperar que ela me traga suas questões.

Caique Aguiar zomba de Fábio Assunção

Enquanto isso, o ator Caique Aguiar levou uma reprimida da internet após tirar sarro de Fábio Assunção, sugerindo que ele estaria usando um tipo de hormônio de crescimento para chegar na forma física que apresentou recentemente. Nos comentário de uma foto que elogiava o progresso de Assunção, Caique afirmou que o ator estava usando GH, um tipo popular de anabolizante:

GH do bom [risos], top.

Apesar de alguns internautas terem reagido ao comentário com risadas, a maioria optou por reprimir a ação de Aguiar, condenando-o por desmerecer o progresso saudável de Fábio:

Completamente desnecessário seu comentário. Não seja mais um a criticar e sim dar força, afirmou um internauta.

O cúmulo é um ser humano desmerecer a conquista alheia!, criticou outro.