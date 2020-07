Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/07/2020 | 13:48



Nesta quinta-feira (16), a LG anunciou a chegada do ar-condicionado Artcool Gallery no Brasil. O grande diferencial do modelo é que ele tem o formato semelhante ao de um quadro e deve ser instalado na parede. A moldura, por sua vez, pode ser preenchida por obras de arte e fotografias, transformando o aparelho em uma peça de decoração. Está disponível em 9.000 e 12.000 BTUs. Preço e data de lançamento ainda não foram divulgados.

Na galeria, veja detalhes do ar-condicionado Artcool Gallery, da LG: