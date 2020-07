Bolsas da Europa fecham com dúvidas sobre pacote da UE, covid e tensões globais

17/07/2020 | 13:29



As bolsas da Europa encerraram o pregão desta sexta-feira (17) sem direção única, com uma série de incertezas prejudicando a tomada de risco. Dúvidas sobre as negociações do fundo de recuperação europeu neste fim de semana pesaram nos negócios, tal como o persistente avanço da covid-19 e as tensões sino-americanas que não dão trégua.

Logo pela manhã, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que as tratativas para a aprovação do fundo de recuperação serão "muito difíceis". Líderes da União Europeia (UE) vão se encontrar neste fim de semana para discutir esse pacote fiscal, que visa amortecer os impactos do coronavírus sobre a economia, mas o plano conta com resistência de alguns países.

Esse cenário de incertezas acabou contendo o humor dos investidores. Mesmo assim, o índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 0,63%, a 6.290,30 pontos, com variação positiva de 3,20% na semana, enquanto o Dax, de Frankfurt, encerrou o dia ganhando 0,35%, a 12.919,61 pontos, e alta de 2,26% na semana. Na praça alemã, a montadora Daimler avançou 4,50%, após adiantar que terá prejuízo operacional menor que o esperado, de 1,68 bilhão de euros, no segundo trimestre.

Mas o avanço da covid-19 no globo, sobretudo em países como os EUA, segue causando desconforto, tal como as tensões do país com a China, que ameaçam a recuperação da economia global, ainda incipiente. O jornal Financial Times informou hoje que a Casa Branca considera banir o aplicativo popular entre os jovens Tik Tok, que é chinês.

O lado ruim do noticiário levou para baixo o índice CAC 40, de Paris, que encerrou o pregão em -0,31%, a 5.069,42 pontos, mas alta semanal de 1,99%. As perdas na sessão foram reduzidas pela Peugeot (+1,00%), que subiu nas esteira das montadoras, como a Daimler.

No mesmo sentido de Paris foi o índice Ibex 35, de Madri, que caiu 0,46%, a 7.440,40 pontos, mas subiu 1,63% na semana. Já o índice PSI 20, de Lisboa, seguiu a maioria das praças e fechou o dia com avanço de 0,26%, a 4.479,77 pontos, e ganho semanal de 0,34%.