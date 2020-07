Giovanna Ewbank está feliz e realizada após chegada de Zyan e admite: Sem dormir direito há uma semana

17/07/2020 | 13:11



Apesar de estar um pouco mais afastada das redes sociais após dar à luz Zyan, Giovanna Ewbank não deixa de manter seus seguidores atualizados sobre como está sendo a adaptação da família com a nova realidade. Nessa sexta-feira, dia 17, a atriz postou uma foto no Instagram revelando que não está dormindo direito nos último dias!

Na legenda do clique, em que ela aparece usando um pijama cinza e posando com uma das mãos no rosto, Gioh admitiu que, apesar do cansaço, está se sentindo muito realizada com a chegada do terceiro filho:

BOM DIA pra você que dormiu a noite inteira? porque não foi meu caso! [risos] Mas o AMOR e nosso corpo são muito perfeitos mesmo, né, superam TUDO! Porque mesmo sem dormir direito há uma semana, estou tão feliz e tão realizada! Fico aqui ansiosa só esperando a hora pra dar de mama de novo. OBRIGADA, DEUS!

E não é só Ewbank que está perdendo algumas noites de sono desde a chegada do bebê! Bruno Gagliasso também mostrou as olheiras durante um vídeo publicado pelo ator na última quarta-feira, dia 15. Os internautas, é claro, não deixaram isso passar despercebido:

Pelo nível da olheira, dá para ver que é pai de três mesmo.

Zyan nasceu no dia 9 de julho e, desde então, Giovanna e Bruno tem mostrado aos poucos algumas imagens do novo integrante da família, além de comentar sobre como foi a recepção do irmãozinho por parte de Titi e Bless, os outros dois filhos do casal.