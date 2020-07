Ator que acredita ser filho de Francisco Cuoco irá à Justiça para fazer teste de DNA

17/07/2020 | 13:10



O ator Anthony Júnior, de 41 anos de idade, acredita ser filho de Francisco Cuoco, hoje com 88 anos de idade. Em entrevista ao jornal Extra, ele revelou que pretende ingressar nos próximos dias com um pedido na Justiça para fazer um teste DNA e assim, verificar a paternidade.

- Há quatro meses venho tentando contato com o Francisco através de amigos em comum e pessoas que têm acesso a ele para, de forma totalmente amigável, conseguir fazer o teste. Eu só quero conhecer minha origem. Nada mais que isso, justificou Anthony, que hoje vive na Flórida nos Estados Unidos.

O ator alega que está preocupado com a saúde de Francisco desde que soube que o ator está deprimido com a pandemia e se sentindo sozinho.

- Não quero causar desconforto com o assunto. Inclusive, estou preocupado com ele e gostaria de me aproximar para que veja que não estou fazendo isso para ter mídia ou aparecer, garantiu.

Anthony acredita que Cuoco seja seu pai por conta de um affair que ele teria tido com sua mãe no passado e da semelhança física entre os dois.

- As evidências são muito grandes de que ele possa mesmo ser meu pai. E essa dúvida está pairando desde o dia em que minha tia, que já morreu, levantou o assunto, contou.

Segundo o ator, sua mãe não contou sobre sua paternidade e evita conversar sobre o romance com Cuoco. Enquanto isso, ele tenta reunir provas que atestem que ele pode ser filho do ator.

- O Francisco sempre foi um ídolo para mim. Não quero nada dele. Mas sua amizade. O que ele vem dizendo através de sua assessoria, acredito eu que seja orientação de algum advogado. Não creio que ele seja rude porque ele é um homem muito gente boa, um cara de quem as pessoas gostam. Temos tantos casos de famosos que fizeram o teste. Sei que ele está em casa e não pode sair. Mas nem precisaria. Pela saliva ou um fio de cabelo podemos resolver isso. Eu só desejo saber a verdade, finalizou.