Márcio Garcia se emociona após pedir apoio de fãs em cirurgia delicada do sobrinho: - Realmente chorei

17/07/2020 | 13:11



Após pedir orações pela cirurgia do sobrinho, Márcio Garcia agradeceu o apoio que recebeu dos fãs em suas redes sociais. O apresentador do Tamanho Família, da TV Globo, publicou um vídeo no Instagram revelando ter se emocionado com todas as mensagens positivas.

Quero agradecer as orações lindas que vocês fizeram. O Luquinha está entrando agora na cirurgia. Situação muito delicada. A família toda está sensibilizada. Eu também me sensibilizei muito. Eu que às vezes consigo conter as lágrimas naquele momento final do Tamanho Família, que todo mundo chora, me emociono muito, mas é muito difícil não derramar lágrimas. Mas vendo as orações de vocês por aqui, aconteceu. Realmente chorei e me emocionei, claro que por também ser uma situação da minha família. Queria agradecer muito e pedir para vocês continuarem na corrente para dar tudo certo. Assim que terminar a cirurgia, mando notícias, disse.

Casado com Andrea Santa Rosa e pai de quatro filhos, Marcio explicou a situação do sobrinho, que é filho de seu irmã Marcello e de sua cunhada Priscila.

Minhas queridas e meus queridos, venho aqui fazer um pedido a todos vocês que confiam no poder divino. Amanhã às 11 da manhã, meu sobrinho, Luccas, este bebezinho lindo da foto, fará uma cirurgia delicada que poderá durar cerca de oito horas. Então venho aqui pedir uma corrente de orações para que tudo corra bem. Desde já, em nome do meu irmão Marcelo - @marcellomachado25 - e da minha cunhada Priscilla - @nutri_prifragoso - agradeço a todos vocês. Em nome de Jesus, tudo correrá bem e em breve ele estará em casa. Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre.