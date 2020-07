Marc Márquez domina o primeiro dia de treinos para a etapa da Espanha de MotoGP

17/07/2020 | 13:08



Sob um forte calor, o espanhol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) foi o mais rápido no primeiro dia de treinos, nesta quinta-feira, para a etapa da Espanha, a primeira da temporada da MotoGP.

Atual tetracampeão e dono de seis títulos mundiais, Márquez registrou o tempo de 1min37s350 na prática da manhã. No período da tarde, praticamente todos os pilotos rodaram mais lentos, por causa da alta temperatura da pista.

Apesar da marca conquistada, Márquez sofreu uma queda na curva 2, mas seguiu no treino, mostrando estar recuperado da cirurgia no ombro. Alex Márquez, seu irmão, também caiu, mas na curva 8.

Enquanto alguns pilotos utilizaram o tempo para ajustar suas máquinas para o ritmo de corrida, outros preferiram testar os pneus na busca de um melhor conjunto para a prova de domingo.

Na sequência de Márquez vieram lo espanhol Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), seguido pelo britânico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V). O italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) foi o quarto, enquanto o espanhol Joan Mir (Suzuki GSX RR) terminou os trabalhos na quinta posição.

O supercampeão Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), de 41 anos, que preferiu realizar testes com os pneus, terminou em 13.º lugar. O veterano piloto afirmou que pretende disputar mais uma temporada em 2021.

CALENDÁRIO - Com a pandemia, a temporada da MotoGP teve de ser adiada e as motos voltaram a andar após 144 dias dos testes feitos no Catar. As etapas serão restritas ao continente europeu. Serão 13 corridas em 18 finais de semana. Depois de Jerez, que recebe também a prova da Andaluzia, as motos vão para a República Checa (Brno), seguem para a Áustria (GP da Áustria e Estíria) e chegam a Misano, na Itália (GPs de San Marino e da Riviera).

Depois a MotoGP vai para a Catalunha e França, antes de ter as etapas de Aragão e Teruel, também na Espanha. Valência fecha a temporada com os GPs da Europa e da Comunidade Valenciana.