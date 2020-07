Troca de casais, sexo na banheira e treta com novo participante marcam o De Férias com o Ex Brasil

17/07/2020 | 11:10



O oitavo episódio do De Férias com o Ex rendeu barraco e até acusação de agressão. Ao final, o Tablet do Terror colocou ainda mais lenha na fogueira ao deixar nas mãos de João Hadad a escolha de levar uma de suas ex-namoradas para a Suite Master. Agora, na continuação do reality da MTV, que foi ao ar na última quinta-feira, dia 16, o clima ficou ainda mais pesado!

O nono episódio começou com Hadad escolhendo Camilla para lhe acompanhar no quarto especial. Larissa, por sua vez, se sentiu traída, já que eles haviam transado no episódio anterior.

Sozinhos, o casal conversou sobre o barraco entre Camilla e Bárbara e aos poucos foram ficando mais confortáveis um na presença do outro. A partir dai, o esperado aconteceu: os dois transaram na banheira e na cama da Suite Master.

Do lado de fora, porém, Larissa não se conformou e a coisa ficou feia:

- Foi filho da p**a, ele que se f**a a partir de agora. Estou chateada com ele, não sei o que levou ele escolher a Camilla, declarou ela, que na sequência foi conversar com Novinho. A morena se acalmou e não demorou até que os dois também fossem para debaixo do edredom.

No dia seguinte, Leonardo Lacerda chegou no reality para agitar. Ex de Matheus, ele foi para um date com Jarlles e os dois protagonizaram um beijão no mar.

- Foi ótimo, e só isso o que eu tenho para falar, definiu o novo participante.

O episódio também contou com um festa especial comandada pelo funkeiro Kevin o Chris. Na ocasião, o clima esquentou novamente para o novato e Jarlles - o que não agradou Matheus.

- Como você pode ser tão insensível?, perguntou Matheus, aos prantos para Leo.

Mesmo assim, Leo voltou a se aproximar de Jarlles, que foi selecionado para a Suite Master. Na hora, ele escolheu Leo para o acompanhar e, como já era esperado, uma nova treta começou.

Bárbara não curtiu a postura de Jarlles e avisou que não foi uma atitude legal. Rafael, que também já se envolveu com Jarlles, entrou na briga e declarou:

- Você não tem bom senso.

Tensões à parte, Jarlles se manteve firme na decisão e levou Leo para suite. Os dois deram fim às brigas e mataram o fogo durante a noite especial.

- A Suíte Master foi maravilhosa e acabaram rolando umas coisinhas maravilhosas com o Jarlles, disse Leo.

Porém, depois de tanta euforia, o novato achou melhor conversar com Matheus no dia seguinte para tentar amenizar o tom de briga na casa.

- O que me incomodou com o Jarlles é que, se fosse um ex dele, ele não iria gostar. Faz o que você quiser. Ou a gente é unido, tenta como casal, ou a gente nem se fala, definiu Matheus.

No fim, eles prometeram ficar juntos e ver o que pode acontecer. Ai ai, confuso. Né?