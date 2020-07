Princesa Beatrice se casa em cerimônia discreta com a presença de Rainha Elizabeth II

17/07/2020 | 11:10



Estamos acostumados a ver casamentos reais sempre muito elaborados, transmitidos pela TV e com a presença de diversas celebridades, mas até mesmo a realeza, às vezes, consegue - ou tem que ser - bem discreta! A princesa Beatrice, por exemplo, oficializou a sua união com Edoardo Mapelli Mozzi em uma pequena cerimônia! O grandioso casamento, que aconteceria em 29 de maio, havia sido adiado por conta da pandemia do novo coronavírus.

Segundo informações da People, a avó de Beatrice, Rainha Elizabeth II, esteve presente na celebração ao lado do marido, o príncipe Philip. Além disso, o pai, príncipe Andrew - que está sob uma polêmica investigação - também esteve por lá. Haviam cerca de 20 amigos próximos e familiares na cerimônia que aconteceu na Capela All Saints.

Um comunicado do Palácio de Buckingham diz o seguinte:

A cerimônia de casamento privada da princesa Beatrice e do senhor Edoardo Mapelli Mozzi ocorreu às 11 horas da manhã de sexta-feira 17 de julho na Capela All Saints no Royal Lodge, Windsor.

A pequena cerimônia contou com a presença da rainha, do duque de Edimburgo e de familiares próximos. O casamento ocorreu de acordo com todas as diretrizes governamentais relevantes.

Que bom que deu certo, né?