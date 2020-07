Quase 3.000 testes rápidos de Covid-19 são furtados em S.Bernardo

Do Diário do Grande ABC



17/07/2020 | 11:10



Quase 3.000 testes rápidos para diagnóstico de Covid-19 foram furtados nesta quinta-feira (16) do almoxarifado central de São Bernardo. BO (Boletim de Ocorrência) foi registrado nesta quinta, no 2º DP (Rudge Ramos).

Diretor da Secretaria de Meio Ambiente, Edson Luiz Capitanio registrou a queixa na delegacia. Ele, que se classificou como responsável pelo almoxarifado central (localizado na Avenida Senador Vergueiro, número 1.751), contou que, no total, 2.680 kits de testes rápidos foram roubados do local.

No BO, o servidor relatou que, pela manhã, reparou que os itens não estavam no galpão de armazenamento. Aos policiais, comentou que o local é trancado com um cadeado, que também havia sumido quando ele chegou. Declarou ainda que o espaço costuma ser vigiado pela GCM (Guarda Civil Municipal), mas que não há câmeras de monitoramento.

O delegado Marcus Vinicius Porcinato, que assinou o BO, determinou que uma equipe de investigação já iniciasse a apuração dos fatos. Houve procura por digitais ou outras que possam a levar aos suspeitos, ainda desconhecidos

A Prefeitura de São Bernardo foi contatada a respeito da situação.