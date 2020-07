Morre o diretor e produtor Del Rangel aos 64 anos

17/07/2020 | 09:06



Morreu, na noite de quinta-feira, 16, o diretor e produtor Del Rangel, aos 64 anos, segundo comunicado divulgado pela Fundação Padre Anchieta. Del Rangel assumiu a direção de programação da TV Cultura em 2019. Ainda não há informação sobre velório e enterro, nem a causa da morte.

Antônio Rangel, ou como ficou conhecido, Del Rangel, nasceu em Fortaleza, 1955, e trabalhou nas principais emissoras de TV, com algumas obras no cinema.

Na Globo, teve seu nome ligado a novelas e séries, a partir dos Anos 1980. Entre as tramas que dirigiu, constam Cambalacho (1986), O Outro (1987), Bebê a Bordo (1987) e, um de seus trabalhos mais marcantes, Os Maias (2001).

O diretor também passou pelo SBT, nos Anos 1990 e 2000, quando comandou as novelas Éramos Seis (1994), As Pupilas do Senhor Reitor (1994), Sangue do Meu Sangue (1995), Razão de Viver (1996), Cristal (2006), Uma Rosa com Amor (2010), entre outros trabalhos.

Del Rangel foi casado com a atriz Regina Duarte, de 1983 a 1995, e teve a oportunidade de dirigi-la em Joana (1984), seriado exibido no SBT e na extinta Manchete, além do seriado Retrato de Mulher (1993), na Globo.

Realizou trabalhos também no cinema, onde dirigiu os filmes O Trapalhão na Arca de Noé (1983), Uma Escola Atrapalhada (1990) e Contos de Lygia (1998).

No teatro, em 1999, dirigiu Harmonia em Negro, comédia com Ana Paula Arósio e Cássio Scapin.