Do Diário do Grande ABC



17/07/2020 | 00:15



Os sete municípios do Grande ABC se saíram bem em estudo que mede a solidez das políticas públicas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. A segunda rodada do IVM (Índice de Vulnerabilidade Municipal) mostrou que as cidades da região estão entre as 11 primeiras posições do ranking que verificou o desempenho das 39 que compõem a Região Metropolitana – São Bernardo lidera o levantamento e São Caetano aparece na segunda posição. O bom posicionamento estrutural, todavia, impõe ainda mais responsabilidade à população regional na batalha contra o novo coronavírus.

Infelizmente, possuir melhor infraestrutura para lidar com os efeitos da Covid-19 não significa apresentar menos letalidade. São Bernardo, apesar de ocupar a liderança paulista entre os municípios menos vulneráveis e a segunda posição nacional, quando estão em análise as 5.570 cidades do Brasil, apenas atrás de Colina, no Interior paulista, é a representante do Grande ABC com maior número de mortos pelo novo coronavírus, com 519 vítimas fatais desde o início da pandemia, em 11 de março.

Exatamente por que a menor vulnerabilidade está dissociada dos índices de mortalidade é que cresce a obrigação dos moradores das sete cidades com o respeito às recomendações das autoridades sanitárias para evitar a circulação do novo coronavírus. De nada adianta o município possuir ampla rede hospitalar para receber os doentes se os números de infectados não se estabilizarem – em dado momento, mais cedo ou mais tarde, os leitos tendem a se esgotar se não houver rígido controle na disseminação do agente causador da doença.

É evidente que o fato de os municípios oferecerem sólida retaguarda médica e hospitalar traz alguma tranquilidade aos cidadãos em tempos de tamanha incerteza. Essa segurança, porém, não pode servir de estímulo para a população baixar a guarda. Pelo contrário. Manter as regras básicas de higiene e de distanciamento físico é imprescindível para controlar o novo coronavírus. Ao menos até que a tão sonhada vacina dê o golpe final no inimigo.