Aidan apresenta melhora e deixa UTI depois de mais de 40 dias

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



17/07/2020 | 02:04



O ex-prefeito de Santo André Aidan Ravin (Republicanos), 58 anos, apresentou melhora no quadro de saúde e deixou ontem a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Christóvão da Gama após mais de 40 dias de internação no setor. Com a evolução clínica, ele foi transferido para o quarto, no mesmo equipamento. A informação foi confirmada junto a pessoas próximas à família. Médico, ele testou positivo para Covid-19 no fim de maio e logo na sequência passou para o departamento em decorrência do agravamento da doença, que ataca as vias respiratórias.

Diante da recuperação considerada lenta, o ex-prefeito segue no hospital em observação, em estado estável e lúcido, embora ainda sem previsão de alta.

Aidan foi levado para o equipamento de saúde em 27 de maio com sintomas do novo coronavírus, recebeu o diagnóstico dois dias depois e ficou em isolamento no local, com fluxo de oxigênio para auxílio mecânico aos pulmões. No começo de junho, contudo, ele precisou ser encaminhado, já sedado, à UTI. Segundo o ex-vereador e aliado Ailton Lima (PSB), o companheiro de chapa chegou a ter um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em junho.

As informações sobre o quadro do ex-prefeito ficaram restritas no período devido a pedido da família, que não autoriza o hospital a passar boletim diário do estado de Aidan. A situação provocou até mesmo a circulação de fake news a respeito da saúde do político nas redes sociais. Antes do episódio, ele manteve as funções de médico na rede municipal de Santo André, bem como em sua clínica particular. No campo pré-eleitoral, ele havia acertado de ser vice em dobrada com Ailton Lima, que foi líder do governo na Câmara durante sua gestão à frente do Executivo local.

Ailton, inclusive, também foi infectado pela Covid no início de julho. O pré-prefeiturável, por sua vez, registrou sintomas leves, passíveis de isolamento domiciliar e tratamento com remédios prescritos.