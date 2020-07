Jardim Stella ganha campo revitalizado

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/07/2020 | 22:56



A partir da próxima edição do campeonato andreense de futebol de várzea, não vai faltar adversário querendo jogar como visitante no campo do EC Jardim Stella. Ontem à noite, com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), do vice Luiz Zacarias, diversos vereadores e representantes do futebol amador da cidade, foi entregue o reformado campo do time, um dos oito que a administração reformou e já entregou ou ainda vai entregar neste mandato (o próximo será o do Vasquinho/Portuguesinha, na Vila América), todos no mesmo padrão.

A Prefeitura investiu R$ 340 mil para instalação de alambrados, drenagem, tapete de grama sintético, iluminação e bancos de reserva em alvenaria, em espaço que vai receber não apenas jogos do time da casa, mas também projetos sociais da equipe – a expectativa é atender aproximadamente 250 crianças da região.

“É um dos campos mais bonitos da cidade. Cada real que a gente investe no esporte, economiza em segurança, educação, saúde. Ele volta em qualidade de vida, cidadania e forma novos cidadãos para nossa sociedade andreense”, declarou o prefeito. “A gente tinha um sonho que agora virou realidade. Nossa várzea merece um espaço como esse”, exaltou o presidente do Jardim Stella, Agnaldo Bernardi, o Guina.

No fim, Paulo Serra ainda cobrou dois pênaltis no goleiro do time da casa. O primeiro foi às redes. O segundo, por sobre o gol.