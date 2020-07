Polícia Militar reage após reportagens do Diário

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



17/07/2020 | 00:01



Diante das notícias publicadas recentemente pelo Diário – a última na quinta-feira –, sobre onda de assaltos que tem tirado o sossego de empresários e moradores da Avenida Tietê, no Campestre, em Santo André, a PM (Polícia Militar) informou que vai reforçar o efetivo no local, sobretudo entre as madrugadas e início da manhã, para coibir, principalmente, roubos e furtos.



Comandante do CPAM/6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), o coronel Renato Nery Machado esclareceu que o efetivo está realizando ronda ostensiva, não somente no Campestre, mas também no Parque das Nações e em outros bairros andreenses com demanda crescente. Os policiais buscam cessar ação de quadrilha que tem praticado roubos à mão armada diariamente. Segundo o coronel, na última semana a PM chegou a trocar tiros com dupla que praticava o crime com auxílio de motocicleta.



“A Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), principalmente, está fazendo patrulha ostensiva e reforçada nestes bairros. Inclusive, este aumento de crimes foi pauta da nossa reunião de ontem (quarta-feira) no Comitê Integrado de Segurança Pública na Prefeitura de Santo André”, garantiu Nery.



O coronel reforçou que os furtos praticados, sobretudo nas empresas da Avenida Tietê, estão sendo investigados pela Polícia Civil e que, segundo ele, “está empenhada no esclarecimento dos fatos”. “A Polícia Militar tem objetivo de policiamento preventivo. O que pedimos é que a população sempre faça boletim de ocorrência, porque, através disso, conseguimos reunir informações e montar estratégias de ronda e prevenção, afim de coibir estes atos”, disse.



Coronel Nery destaca que no mês de julho a PM notou queda nos índices de roubos e furtos na cidade de Santo André, no entanto, reforça que os dados não diminuem a ação da polícia, ainda mais porque a região cumpre quarentena. Conforme informado pelo comandante, nos primeiros 16 dias de julho houve 418 roubos a menos neste ano comparado com o mesmo período de 2019. A Polícia Militar contabilizou 215 ocorrências, ante 633 no ano passado. Os furtos (sem presença da vítima) também apresentaram queda, passaram de 652 em 2019 para 199 em 2020, comparando o mesmo período de 1º a 16 de julho.



“Estamos reforçando ainda mais o policiamento geral da cidade de Santo André e, com as informações obtidas junto à reportagem (do Diário), estamos ainda mais empenhados em atuar no Campestre, assim como no bairro Baeta Neves, em São Bernardo”, garantiu o coronel Ney, referindo-se também a outra reportagem publicada pelo jornal na quarta-feira, na qual moradores do bairro são-bernardense relatam furtos de fios e estepes de carro constantes no início da manhã ou no período noturno.