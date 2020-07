Após título do Flamengo, Filipe Luís tem lesão confirmada na panturrilha

16/07/2020 | 21:52



O dia seguinte do título do Campeonato Carioca teve uma má notícia para a comissão técnica do Flamengo. O lateral-esquerdo Filipe Luís teve constatada uma lesão na panturrilha direita. De acordo com o clube, o jogador já iniciou tratamento nesta quinta-feira mesmo, horas após o triunfo sobre o Fluminense, no Maracanã.

O experiente atleta, com seguidas passagens pela seleção brasileira, passou a sentir dores no local no segundo tempo da finalíssima do Estadual, na noite de quarta. Sem condições de seguir jogando, pediu para ser substituído. O técnico Jorge Jesus colocou em campo o reserva Renê. A mudança não afetou o estilo de jogo e o desempenho do Fla na decisão.

O departamento médico do time evitou apontar um prazo para a recuperação do atleta. Mas o lateral tem pouco mais de três semanas para se reabilitar, uma vez que o próximo compromisso oficial do Fla é a estreia no Brasileirão. A principal competição nacional terá início no dia 8 de agosto.

Filipe Luís vai passar os próximos dias em tratamento, enquanto os companheiros ganharam folga até segunda-feira. Jogadores e comissão técnica vão se reapresentar, para o início da preparação para o Brasileirão, na terça, dia 28, no CT Ninho do Urubu.