Cidades da região estão entre as menos vulneráveis à Covid

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



17/07/2020 | 00:01



As sete cidades do Grande ABC estão entre os 11 municípios menos vulneráveis à Covid entre os 39 que compõem a Região Metropolitana de São Paulo – incluindo a Capital –, de acordo com a segunda rodada do levantamento do IVM (Índice de Vulnerabilidade Municipal), criado pelo Instituto Votorantim – a primeira foi em maio. O estudo, que pontua de zero a 100 – quanto mais alto o valor, maior é a vulnerabilidade –, considera fatores como a proporção da população idosa, o PIB (Produto Interno Bruto) per capita, o número de leitos hospitalares e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), além do número de respiradores a cada grupo de 100 mil habitantes.



Segundo o estudo, São Bernardo é a cidade menos vulnerável, com 30,06, seguida de São Caetano, na segunda posição, com 38,61. Mauá aparece em sexto, com 42,31, e, em sétimo, está Santo André, com 43,44. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra aparecem na oitava e nona posições, com 44,2 e 44,54, respectivamente. Diadema fecha a lista na 11ª posição, com 46,41.



As cidades da região levam vantagem pela boa condição no número de leitos. Apesar de ser o município líder em número de mortes e casos na região (leia mais na página 3), São Bernardo conta com 151 vagas de UTI e 366 de enfermaria, exclusivas para o tratamento da Covid. Santo André acumula 63 leitos de terapia intensiva e 295 de enfermaria. Já em São Caetano são 40 de UTI e 126 de enfermaria. Diadema aparece com 30 de urgência e 61 de baixa complexidade, enquanto em Mauá são 20 de UTI e 58 de enfermaria. Ribeirão Pires conta com 34 leitos de urgência e sete de enfermaria. Rio Grande da Serra não respondeu à demanda do Diário.



A pesquisa utiliza dados públicos, de órgãos como IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e SUS (Sistema Único de Saúde). “O objetivo é apoiar gestores públicos e privados no combate à pandemia, pois acreditamos que o acesso à informação é fundamental para superarmos a crise”, avalia o diretor-presidente do Instituto Votorantim, Cloves Carvalho.



CENÁRIO

Mesmo quando comparados com cidades de outras regiões do Brasil os municípios do Grande ABC estão bem posicionados. São Bernardo é o segundo menos vulnerável à Covid no País, entre os 5.570 municípios, atrás apenas de Colina, no Interior de São Paulo. São Caetano está na 45ª posição, seguida por Mauá (155ª), Santo André (209ª), Ribeirão Pires (248ª), Rio Grande da Serra (265ª) e Diadema (430ª). No ranking estadual, entre os 645 municípios de São Paulo, São Bernardo permanece na segunda posição, São Caetano em 18º, Mauá em 49º, Santo André em 62º, Ribeirão Pires em 70º, Rio Grande da Serra em 75º e Diadema em 128º.



Os dados podem ser consultados no site http://www.institutovotorantim.org.br/municipioscontraocorona/ivm.