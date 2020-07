Alunos pioneiros do Grupo Escolar de São Bernardo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/07/2020 | 00:40



Não tinham uniformes escolares os primeiros alunos do Grupo Escolar de São Bernardo. Mas naquele dia todos foram à escola com cabelos cortados, sapatos e meias (pelo menos os da fila da frente), roupas de ir à missa. E posaram sérios, compenetrados, para o fotógrafo que os retratou.

Era 1930 e entre os alunos está Arnaldo Margonari, o segundo da direita para a esquerda na fileira da frente, que se vivo fosse teria ontem completado 100 anos.

O Grupo Escolar de São Bernardo, um antigo projeto, havia entrado em funcionamento cinco anos antes, em 1925, quando os alunos de 1930 não tinham idade para estudar – não havia pré-escola ou jardim da infância em São Bernardo.

O Grupo Escolar de São Bernardo funcionava no sobradão de taipa que ficava na atual Praça Lauro Gomes, o casarão do Bonilha do século XIX, bem em frente ao começo da Rua Municipal, onde Arnaldo morava. Os demais alunos vinham de todas as partes, do Centro e dos arrabaldes, dos atuais bairros centenários, outrora linhas coloniais.



Diário há meio século

Sexta-feira, 17 de julho de 1970 – ano 13, edição 1285

Movimento Sindical – Grande ABC instalará, oficialmente, em 24 de julho de 1970, a delegacia do Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, informações e pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo.

São Bernardo – Projeto de lei do vereador Lenildo Freitas Magdalena cria o Troféu Independência, a ser oferecido ao colégio que melhor desfilar no Dia da Pátria. Uma comissão organizadora é constituída:

- Fernando Leça, presidente

- Flávio Enio Rossi, diretor-geral do Legislativo

- Francisco de Oliveira Salles

- Dino Gabriel

- Luiz Sérgio Rossetti

- Antonino Assumpção

- Professora Célia Cruz

- Professora Elizabeth Perosa de Miranda

- Vereador Mauricio de Castro

- Vereador Antonio Dias Amorim

Evento – Encerrado em 17 de julho de 1970 o I Simpósio Militar, que foi realizado no auditório do Centro Cívico de Santo André.

Em 17 de juhlo de...

1915 – Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo descerra placa em homenagem ao segundo centenário de nascimento do historiador paulista frei Gaspar da Madre de Deus. Affonso Taunay profere conferência em que focaliza a biografia do homenageado.

- “No ano de 1774 grandes desgostos saltearam o velho beneditino: faleceu em fevereiro, no Rio de Janeiro, coberto de anos e de prestígio, o mestre e amigo frei Antonio, de São Bernardo, e a sua perda lhe foi sumamente sensível”, informa Taunay em trecho da sua conferência.

1960 – Disputava-se o Campeonato Paulista de Futebol, com os clubes classificados em quatro divisões profissionais: a Especial, com os grandes, mais as 1ª, 2ª e 3ª Divisões.

Equipes do ABC estavam na Terceira Divisão, e na Série ‘Brasília’, com o Corinthians de Santo André, EC São Bernardo, VW Clube e Cerâmica de São Caetano.

No clássico da rodada, no Estádio da Vila do Tanque, o campo do Volkswagen, VW 3 x 3 Cerâmica; em Itatiba, Itatiba 1 x 1 São Bernardo; na Capital, Lapeaninho 1 x 1 Corinthians.

1970 – Incêndio destrói instalações da TV Excelsior, Canal 9, na Vila Guilherme, em São Paulo.

1975 – Desastre com trem na Central do Brasil, no Centro do Rio de Janeiro, mata 20 pessoas e fere outras 100.

- Inaugurado o 4º Distrito Policial de Santo André, no bairro Jardim: Rua das Pitangueiras, 622.

Santos do dia

- Padre Inácio de Azevedo e 39 outros padres jesuítas são martirizados por piratas franceses quando se dirigiam ao Brasil em 1570: venerados como os Quarenta Mártires do Brasil

- Marcelina (Roma, 327-397). Irmã mais velha dos santos Sátiro e Ambrósio. É a padroeira do Instituto Internacional das Irmãs de Santa Marcelina.

- Aleixo. Viveu no século IV. Herdeiro de considerável fortuna, ele largou tudo e viveu como piedoso mendigo, repartindo com os pobres as esmolas que recebia.

Hoje

- Dia da Proteção das Florestas