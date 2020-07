Ponte Preta entra em acordo para a liberação antecipada do atacante Moisés

16/07/2020 | 17:25



A Ponte Preta entrou em acordo com o Concórdia-SC e conseguiu a liberação antecipada de Moisés. O atacante era aguardado em Campinas em 20 de julho, mas a suspensão temporária do Campeonato Catarinense em decorrência da pandemia do novo coronavírus acelerou a chegada do jogador para o time de Campinas.

Moisés, de 23 anos, é aguardado nesta sexta-feira pela manhã para realização de exames clínicos e físicos no estádio Moisés Lucarelli - caso os resultados positivos sejam confirmados, ele assina contrato de empréstimo junto ao clube de Santa Catarina e já deve integrar o elenco dirigido pelo técnico João Brigatti.

Além disso, Moisés também fica à disposição da Ponte Preta para os dois últimos jogos no Campeonato Paulista, diante de Novorizontino e Mirassol, a partir da próxima quarta-feira.

Com a chegada de Moisés, já são oito reforços oficializados durante a pandemia pelo time de Campinas, que faz a pior campanha do Paulistão, com apenas sete pontos ganhos, após dez partidas disputadas. São duas vitórias, um empate e sete derrotas.