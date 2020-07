Ex de Manu Gavassi comenta término: Amor e admiração imensos

16/07/2020 | 17:11



Manu Gavassi já havia falado sobre o término do relacionamento com Igor Carvalho, que aceitou o pedido de namoro com um cartaz levado à Casa de Vidro, quando Manu estava confinada no BBB20.

E, nessa quinta-feira, dia 16, foi ele quem comentou o fim do casal. Em um clique seu no Instagram, uma seguidora escreveu:

A Manu não sabe o homem maravilhoso que ela perdeu.

E Igor respondeu:

Ela não perdeu, nós ganhamos e muito podendo se conhecer e ter uma história juntos. Meu amor e admiração por ela é imenso e sempre continuará crescendo. Maturidade é uma chave importante na vida!

Depois, ela se desculpou pelo comentário, que definiu como infeliz, e Igor replicou:

Fica tranquila, aprendemos juntos por aqui sempre. Foi uma resposta de boa, sem problemas.