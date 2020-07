16/07/2020 | 17:11



A nova temporada de A Fazenda pode estar mais próxima do que você imagina! Segundo informações do colunista Flávio Ricco, a Record TV já está se programando para a estreia do reality, que com toda a certeza será em uma terça-feira do mês de setembro. Resta saber se a emissora decidirá pelo dia 1º, o dia 8 ou o dia 15 daquele mês. Vamos torcer para que seja logo no início, não é?

Outra novidade são os dias em que os principais acontecimentos do jogo irão rolar. Agora, a Roça será às terças-feiras, a prova do Fazendeiro às quartas-feiras e as eliminações às quintas-feiras. Interessante, não acha?

A nova edição de A Fazenda, comandada por Marcos Mion, terá 20 participantes, com quatro reservas para qualquer eventualidade. Além disso, os futuros peões serão confinados de oito à dez dias antes da estreia do reality, para a realização de testes e o cumprimento de um período de confinamento por conta da pandemia do novo coronavírus.